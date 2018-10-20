جايكا: ندعم المركزي للتعبئة والإحصاء بكافة التقنيات اليابانية.. صور

احتفلت هيئة التعاون الدولي اليابانية جايكا مصر باليوم العالمي للإحصاء الموافق 20 أكتوبر، إذ ساهمت جايكا في رفع مستوى جودة التعداد في مصر من خلال التعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء من خلال إرسال الخبراء اليابانيين لتوفير المساعدة التقنية والأجهزة المستندة إلى التجربة اليابانية.



وقال مكتب هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) في مصر في بيانه اليوم: "يود مكتب جايكا بمناسبة اليوم العالمي للإحصاء أن يشارك المصريين مشروع جايكا لدعم رفع مستوى جودة التعداد في مصر من خلال التعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لإجراء تعداد مصر 2017".



وذكرت "جايكا" أن تعداد مصر السكاني لعام ٢٠١٧ يعتبر هو أول تعداد إلكتروني يستفيد من التقنيات الحديثة عبر استخدام أنظمة المعلومات الجغرافية وأجهزة الكمبيوتر اللوحية لتوفير بيانات دقيقة وموثوق بها في الوقت المناسب، والتي من شأنها أن تساعد صناع القرار على التخطيط لسياسات أفضل لتساهم في تحسين حياة الشعب المصري.



وأكدت جايكا علي دعمها الكامل لهذا التعداد من خلال إرسال الخبراء اليابانيين لتوفير المساعدة التقنية والأجهزة المستندة إلى التجربة اليابانية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بهدف دعم تعزيز جودة الإحصاءات التي تشكل أساس وضع الخطط والسياسات.