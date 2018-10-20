الكفن ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في قليوب..صور

نجحت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بالتنسيق مع كبار العائلات والقضاة العرفيين ورجال الدين بقليوب وشبرا الخيمة في وأد الخلاف بين عائلتي "الحافي" و"بيومي" والذي أسفر عن سقوط قتيل من عائلة الحافي.



وعقدت جلسة صلح بين العائلتين في قليوب بحضور كبار العائلات ورجال الدين وأعضاء مجلس النواب عن الدائرتين.



وفرضت الاجهزة الأمنية بقيادة العميد هيثم حجاج مأمور مركز قليوب كردونا أمنيا حول الجلسة لتأمين واستكمال الصلح بينهما.



ونجحت جهود حكمدار مديرية الأمن ومساعدي مديري الأمن في التقريب بين الطرفين وانتهت الجلسة بالصلح بينهما بتقديم الكفن من الطرف الثاني للأول وتم إنهاء الخصومات بينهما والتراضي والتصالح بين العائلتين.

