سعفان: نعمل على زيادة فرص العمل لذوي القدرات الخاصة.. فيديو

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إنه منذ إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2018 عامًا لذوي الاحتياجات الخاصة، اتخذت الوزارة إجراءات مكثفة لتحقيق الالتزام المطلوب تجاه هذه الفئة من خلال توفير كل سبل الرعاية.



وأضاف "سعفان" في لقاء لبرنامج "الأخبار المذاع عبر فضائية "DMC"، اليوم السبت، أن توزيع عدد من فرص العمل عليهم أمر بسيط يتم تقديمه لهم من خلال مديريات القوى العاملة على مستوى الجمهورية وسيجري زيادة العدد مع مرور الوقت لخدمة هذه الفئة من المجتمع.

