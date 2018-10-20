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رياضة

كارديف سيتي يقلب الطاولة على فولهام في 5 دقائق بالشوط الأول.. فيديو

السبت 20/أكتوبر/2018 - 04:44 م
بوبي ريد
بوبي ريد
حسن العمدة
أحرز بوبي ريد الهدف الثاني لـ كارديف سيتي فى شباك فولهام، من عمر الشوط الاول ، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب استاد كارديف سيتي في الجولة التاسعة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف كارديف سيتي، في الدقيقة 20 عن طريق ريد مستغلا خطأ دفاع فولهام وسدد الكرة علي الفور لتسكن الشباك.

وافتتح فريق فولهام التهديف في الدقيقة 11 عن طريق أندريه شورله.

وأدرك فريق كارديف هدف التعادل عقب مرور 4 دقائق عن طريق جوش مورفي.

ويحتل فريق فولهام فى المركز17 برصيد 5 نقاط، وجاء كارديف سيتي فى آخر مرتبه بجدول المسابقة برصيد نقطتين.
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