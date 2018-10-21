انطلاق المؤتمر الدولي السابع لـ تمريض قناة السويس..نهاية نوفمبر

أعلنت كلية التمريض جامعة قناة السويس، عن إطلاق مؤتمرها الدولي السابع بالتعاون مع جامعة "ايديث كوان باستراليا" ، والذي سوف يعقد في الفترة من 21-22 نوفمبر 2018 تحت عنوان "Academic perspectives in nursing: Practice, Education and Research".



وذلك تحت رعاية الدكتور عاطف أبو النور رئيس جامعة قناة السويس والدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة وفاء عبد العظيم الحسيني عميد كلية التمريض وإشراف الدكتورة سمية السيد أبو عبده وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.