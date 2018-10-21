نادية عمارة: الاعتداء على مصطلحات القرآن والسنة أساسه فقد المنهج العلمي

قالت الدكتورة نادية عمارة، الداعية الإسلامية، إن الاعتداء الصريح من جماعات الظلام والشر على مصطلحات القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة أساسها فقدانهم للمناهج العلمية فى فهم كلمات القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وحتى استقاء الإحكام من جملة الوحى الشريف، موضحة أنه على الإنسان أن يتعب حتى يصل إلى الحقيقة ويكون لديه منهج علمى رشيد.





وأضافت نادية عمارة، خلال لقائها على فضائية "دي إم سي"، أن الجهاد له معانى كثيرة فى القرأن الكريم والسنة النبوية المطهرة فكل معانى الجهاد لم تكن سهلة ولكنها صعبة ومستمرة مع حياة الإنسان.



