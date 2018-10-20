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مرأة

حقيقة خطورة تناول السمك والبيض عند الإصابة بالبرد

السبت 20/أكتوبر/2018 - 05:17 م
صدى البلد
ريهام قدري
نشر الدكتور هاني الناظر رئيس مركز البحوث الأسبق، بعض الخرافات المنتشرة في مجتمعنا على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ومن هذه المعتقدات الخاطئة والتي لدى قطاع كبير من المصريين وهو أن على المريض المصاب بالبرد أو الإنفلونزا أن يتجنب أكل السمك أو البيض أو شرب لبن أو أي أطعمة فيها البيض واللبن معا، لأنها تزيد من حدة المرض وتؤخر الشفاء منه".

وأكد الناظر أن هذا كلام غير علمي تمامًا وعارٍ عن الصحة، فلا علاقة لتلك الأطعمة أو اللبن بالبرد.
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