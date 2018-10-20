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محافظ شمال سيناء: تطوير 767 منزلا بقرية الروضة في بئر العبد

السبت 20/أكتوبر/2018 - 05:23 م
صدى البلد
احمد صالح
أكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على ضرورة التزام جميع الجهات بموعد انتهاء المشروعات الجارية فى قرية الروضة بمركز بئر العبد على أن يتم افتتاحها في الذكرى الأولى لحادث الاعتداء على مسجد القرية، وخاصة منازل المواطنين ومرافق الخدمات المرتبطة بها من مياه وصرف صحى وكهرباء وغيرها من الخدمات كالطرق والمدارس ومراكز الشباب والمنشآت الخدمية الأخرى ، وذلك حتى يمكن تسليمها للمواطنين والإقامة فيها قبل سقوط الأمطار.

وأصدر المحافظ توجيهاته بتجميع كافة الاحتياجات والمواد الضرورية اللازمة لاستكمال المشروعات الجارية والتنسيق لتوفيرها لسرعة الانتهاء منها فى الموعد المحدد، كما فوض رئيس مركز ومدينة بئر العبد فى إصدار أى قرارات إزالة للمنازل المقرر إزالتها، وإصدار قرارات التخصيص اللازمة لإقامة أية مشروعات خدمية على مستوى القرية الأم وتوابعها ومنها مجمع الخدمات وخزان المياه الأرضي ومحطات الصرف الصحى وغيرها.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة الذي عقد فى ديوان عام المحافظة، برئاسة اللواء محمد عبد الفضيل شوشة وبحضور اللواء هشام الخولى نائب المحافظ ، عبد العال البدرى سكرتير عام المحافظة المساعد ، إيهاب فرغلى رئيس مركز ومدينة بئر العبد ، المهندس مصطفى عايش رئيس منطقة تعمير شمال سيناء، وعدد من مديرى المديريات والإدارات المركزية المعنية.

وأوضح المحافظ أن اجمالى عدد منازل قرية الروضة وتوابعها المقرر إنشائها أو رفع كفاءتها يبلغ 767 منزلا، من بينها رفع كفاءة 100 منزلا عن طريق مؤسسة مصر الخير، 78 منزلا عن طريق مؤسسة الأورمان، 25 منزلا عن طريق الأزهر الشريف ، 270 منزلا عن طريق الأوقاف، والباقى عن طريق جهاز تعمير سيناء ووزارة الإسكان من إنشاءات جديدة أو رفع كفاءة .. علاوة على عدد آخر من المشروعات فى مختلف القطاعات والمنشآت الخدمية الأخرى.

وأصدر المحافظ توجيهاته بتجميع كافة الاحتياجات والمواد الضرورية اللازمة لاستكمال المشروعات الجارية والتنسيق لتوفيرها لسرعة الانتهاء منها فى الموعد المحدد .. كما فوض رئيس مركز ومدينة بئر العبد فى اصدار أى قرارات ازالة للمنازل المقرر ازالتها، كما اصدار قرارات التخصيص اللازمة لإقامة أية مشروعات خدمية على مستوى القرية الأم وتوابعها ومنها مجمع الخدمات وخزان المياه الأرضي ومحطات الصرف الصحى وغيرها .

من جانبه، أكد المهندس مصطفى عايش محمود رئيس منطقة تعمير شمال سيناء أنه تم الانتهاء من رفع كفاءة عدد 120 منزلا فى القرية الأم، وهناك 255 منزلا جارى استكمالها من اجمالى 455 منزلا فى القرية الأم وتوابعها، مشيرا الى أنه سبق تخصيص مبلغ 81 مليون جنيها من جهاز التعمير، ومبلغ 16 مليون و400 ألف جنيها من وزارة الأوقاف، ومبلغ مليونى جنيها من الأزهر الشريف لرفع كفاءة منازل القرية وتوابعها بالكامل، بخلاف ازالة 37 منزلا و 12 عشة وانشاء منازل جديدة بدلا منها ، ورصف شوارع وطرق داخلية بطول 5 كيلومترات ، واستكمال شبكات المياه والصرف الصحى والكهرباء والتليفونات والغاز.
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