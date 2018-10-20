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منوعات

العثور على رفات أكثر من 60 رضيعا وجنينا في دار جنازات أمريكية

السبت 20/أكتوبر/2018 - 05:11 م
صدى البلد
رويترز
قالت شرطة مدينة ديترويت الأمريكية إنها عثرت على رفات أكثر من 60 رضيعا وجنينا مخبأة في دار جنازات ووصفت الأمر بأنه "مقلق بشدة".

يأتي ذلك بعد أسبوع تقريبا من العثور على جثث 11 رضيعا في حالة تحلل شديدة مخبأة في سندرة بدار جنازات سابقة أخرى في المدينة الواقعة في ولاية ميشيجان.

وقال قائد شرطة ديترويت إن السلطات لم تتوصل بعد لصلة بين القضيتين، وأضاف أن المدينة والولاية ومحققين اتحاديين يبحثون أمر تشكيل قوة عمل للتحقيق في تخزين رفات بشرية على نحو غير مناسب.

وقالت الشرطة إن رفات حوالي 36 رضيعا وجنينا عثر عليها في صناديق غير مبردة في دار بيري للجنازات فيما عثر على رفات نحو 27 آخرين في جهاز تجميد، ويعمل المحققون على تحديد أعمار وهويات أصحاب الجثث، بحسب مانقلت "رويترز".

وقالت إدارة التراخيص والشؤون التنظيمية في ولاية ميشيغان في بيان إنها ألغت ترخيص الدار وأغلقتها بعد أن رصد المفتشون "أحوالا بشعة وتصرفات تتسم بالإهمال".
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