إزالة تعديات على أملاك الدولة بمركز ناصر في بني سويف.. صور

قال محمد بكري، رئيس مركز ومدينة ناصر، إنه تم تنفيذ حملة إزالة موسعة، والتي شهدت تنسيقا مع الجهات الأمنية والمعنية، برفقة قوة من الشرطة برئاسة مأمور المركز ، وفي حضور نائب رئيس مركز ، والمختصين من الإدارة الزراعية والسكة الحديد وقسم الأزمات بالوحدة.





وأسفرت عن إزالة 15 حالة على مساحة فدان و2 قيراط وتم تنفيذ إزالة عدد 4 حالات على أراضى السكة الحديد.





وأكد أنه يتابع أولا بأول مع المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف موقف وجهود الوحدة المحلية في ملف ازالة التعديات على أراضي أملاك الدولة ، والأراضي الزراعية ، مشيرا إلى أن المحافظ يتابع مع رؤساء المراكز يوميا ماتم تنفيذه من إزالات ، وأنه دائما يأمر على الفور بتذيل العقبات التي تواجهنا في هذا الملف.











