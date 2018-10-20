حل مشكلة طلاب الدراسات العليا المغتربين بجامعة الأزهر

أعلنت كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر عن توفير سكن للطلاب المغتربين والمغتربات، بالتعاون مع إحدى المؤسسات الخيرية.





وأوضحت الكلية أنه تم توفير إقامة لعدد 70 طالبة، و30 طالبا، وستكون الأولوية للطالبات والطلاب من أبناء المحافظات النائية، وبترتيب تقديراتهم، كما سيؤخذ فى الاعتبار الحالة الاجتماعية للطالب.



