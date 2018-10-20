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تعليم

حل مشكلة طلاب الدراسات العليا المغتربين بجامعة الأزهر

السبت 20/أكتوبر/2018 - 05:11 م
صدى البلد
محمد شحتة
أعلنت كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر عن توفير سكن للطلاب المغتربين والمغتربات، بالتعاون مع إحدى المؤسسات الخيرية.

وأوضحت الكلية أنه تم توفير إقامة لعدد 70 طالبة، و30 طالبا، وستكون الأولوية للطالبات والطلاب من أبناء المحافظات النائية، وبترتيب تقديراتهم، كما سيؤخذ فى الاعتبار الحالة الاجتماعية للطالب.

وناشدت من يرغب من الطلاب والطالبات أن يتفضل بملء الاستمارة الموجودة على صفحة الكلية على فيس بوك المرفقة، ويرفق بها صورة من بطاقة الرقم القومى، والمستندات الداعمة للمعلومات الواردة فى الاستمارة، ثم يقوم بإرسالها للكلية بإحدى هذه الطرق: تسليمها باليد إلى سكرتارية العميد داخل مظروف مغلق، أو ارسالها عن طريق البريد على عنوان الكلية جامعة الأزهر - الحى السادس -مدينة نصر- كلية الدراسات العليا - مكتب العميد، او إرسالها بالبريد الالكترونى على : [email protected] ، وذلك فى خلال أسبوع من تاريخه.
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