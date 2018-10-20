بعثة المصري تصل إلى العاصمة الكونغولية استعدادًا لمباراة فيتا كلوب

وصلت بعثة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري إلى العاصمة الكونغولية كينشاسا استعدادًا لمباراة إياب الدور نصف النهائي من النسخة الخامسة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية بعد رحلة طيران استغرقت نحو 13 ساعة.



ومن المنتظر أن يلاقي المصري مضيفه فريق فيتا كلوب الكونغولي في السادسة مساء الأربعاء المقبل على ستاد الشهداء بالعاصمة.



كانت بعثة النادي المصري غادرت مطار القاهرة الدولي متجهةً إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا لقضاء بعض الوقت على سبيل الترانزيت قبل التوجه إلى العاصمة الكونغولية كينشاسا وذلك استعدادًا لمباراة إياب الدور نصف النهائي.



وتضم البعثة محمد الخولي نائب رئيس مجلس الإدارة وأحمد عوض عضو مجلس الإدارة ومحمد ياسين رئيس منطقة بورسعيد وممثل الاتحاد المصري لكرة القدم بالإضافة للجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام حسن والكابتن ابراهيم حسن و19 لاعبًا هم عمرو موسى قائد الفريق وأحمد مسعود، أحمد بوسكا ، محمود السيد ، كريم العراقي ، محمد شطة ، أحمد عبد الموجود ، محمد كوفي، مصطفى مارسيلو، فريد شوقي ، ايزي ايميكا ، توريك جبرين ، محمد جريندو، أحمد شكري، اسلام عيسى ، عبد الناصر دي ماريا ، محمد جابر ، أحمد جمعة، محمود وادي.