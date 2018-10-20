القابضة للتشييد: إقالة رئيس شركة مختار ابراهيم لتجاهل أزمة صرف الرواتب

أكد المهندس محمود حجازي رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، أن قرار إقالة رئيس شركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم" يرجع لتجاهل أزمة صرف الرواتب المتاخرة لعمال الشركة.



وكان العاملون بشركة مختار إبراهيم، نظموا مظاهرة أمام المقر الاسبوع الماضى والتى ضمت أكثر من 1000 موظف احتجاجا على عدم صرف رواتبهم خلال الشهر الماضي.



وأضاف حجازي، فى تصريحات صحفية له، أن رئيس الشركة لم يبلغ القابضة للتشييد أن هناك أزمة وأنه غير قادر على دفع مرتبات العاملين للتدخل لحلها قبل تصاعدها.



وأصدر حجازى تعليمات فورية بتحويل 10 ملايين جنيه وهو الجزء المتبقي من المرتبات المتأخرة تمهيدًا لصرفها غدا الأحد.



يذكر أن شركة شركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم" تمر بأزمة سيولة طاحنة منذ شهور.



ومن أهم مشروعات الشركة الجارية: تنفيذ نماذج العمارات (D-C-B8-A8-B6-A6) بالحى السكنى الثالث (R3) بالعاصمة الإدارية وتجمع الشيخ محمد بن زايد، المرحلة الثانية من توسعات محطة تنقية مدينة 6 أكتوبر بطاقة 400 ألف م3/يوم، تنفيذ مشروع إسكان غرب الشروق/بمحافظة القاهرة (أعمال الطرق ومناطق الإنتظار لمنطقة عمارات نموذج "130-160" م2، المرحلة الثانية من رافد أبو الروس/مطوبس/فوه بمحافظة كفر الشيخ، انشاء الحى الثالث بمدينة الاسماعيلية الجديدة.