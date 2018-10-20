الداخلية تشارك احتفالات اليوم العالمي للمكفوفين والعصا البيضاء.. فيديو وصور

وجّه اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بإيفاد وفد من ضباط قطاع حقوق الإنسان ومختلف مديريات الأمن لزيارة الطلبة المكفوفين بمدارس ذوي الإعاقة البصرية فى جميع المحافظات ومشاركتهم الاحتفال بتلك المناسبة.





جاء ذلك فى إطار إعلان رئيس الجمهورية - عام "2018" عام ذوى الإعاقة – وبمناسبة الاحتفال السنوي بــ "اليوم العالمى للمكفوفين، والعصا البيضاء" وفى ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى تعظيم أطر التواصل مع مختلف شرائح المجتمع، وتفعيلًا لمبادرة "كلنا واحد" وانطلاقًا من المسئولية الاجتماعية لجهاز الشرطة، وإيمانًا بأهمية رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة.





وجّــه وزير الداخلية قطاع الأحوال المدنية والإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية والإدارة العامة لتصاريح العمل باستخراج الأوراق الثبوتية ووثائق السفر وتصاريح العمل لذوى الإعاقة البصرية مجانًا لمدة أسبوع.



