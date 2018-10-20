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حوادث

الداخلية تشارك احتفالات اليوم العالمي للمكفوفين والعصا البيضاء.. فيديو وصور

السبت 20/أكتوبر/2018 - 06:22 م
صدى البلد
كتب محمد صبرى - محمد العيسوى
وجّه اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بإيفاد وفد من ضباط قطاع حقوق الإنسان ومختلف مديريات الأمن لزيارة الطلبة المكفوفين بمدارس ذوي الإعاقة البصرية فى جميع المحافظات ومشاركتهم الاحتفال بتلك المناسبة.

جاء ذلك فى إطار إعلان رئيس الجمهورية - عام "2018" عام ذوى الإعاقة – وبمناسبة الاحتفال السنوي بــ "اليوم العالمى للمكفوفين، والعصا البيضاء" وفى ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى تعظيم أطر التواصل مع مختلف شرائح المجتمع، وتفعيلًا لمبادرة "كلنا واحد" وانطلاقًا من المسئولية الاجتماعية لجهاز الشرطة، وإيمانًا بأهمية رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة.

وجّــه وزير الداخلية قطاع الأحوال المدنية والإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية والإدارة العامة لتصاريح العمل باستخراج الأوراق الثبوتية ووثائق السفر وتصاريح العمل لذوى الإعاقة البصرية مجانًا لمدة أسبوع.

وفى سياقٍ متصل استقبل قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، وفد من الأشخاص ذوى الإعاقة البصرية، للاحتفال بتلك المناسبة، والتأكيد لهم على سياسة الوزارة الرامية إلى تيسير وتسهيل إجراءات الحصول على كافة الخدمات الأمنية المقدمة لذوى الاحتياجات الخاصة حال ترددها على جميع قطاعات الوزارة، وتم إهداؤهم فى نهاية اللقاء مجموعة من "العصا البيضاء" للحضور تقديرًا ومشاركةً لهم فى الاحتفال.
الداخلية تشارك احتفالات اليوم العالمي للمكفوفين والعصا البيضاء.. فيديو وصور
الداخلية تشارك احتفالات اليوم العالمي للمكفوفين والعصا البيضاء.. فيديو وصور
الداخلية تشارك احتفالات اليوم العالمي للمكفوفين والعصا البيضاء.. فيديو وصور
الداخلية تشارك احتفالات اليوم العالمي للمكفوفين والعصا البيضاء.. فيديو وصور
الداخلية تشارك احتفالات اليوم العالمي للمكفوفين والعصا البيضاء.. فيديو وصور
الداخلية تشارك احتفالات اليوم العالمي للمكفوفين والعصا البيضاء.. فيديو وصور
الداخلية تشارك احتفالات اليوم العالمي للمكفوفين والعصا البيضاء.. فيديو وصور
الداخلية تشارك احتفالات اليوم العالمي للمكفوفين والعصا البيضاء.. فيديو وصور
الداخلية تشارك احتفالات اليوم العالمي للمكفوفين والعصا البيضاء.. فيديو وصور
الداخلية تشارك احتفالات اليوم العالمي للمكفوفين والعصا البيضاء.. فيديو وصور
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