محمد صلاح وهازارد وكين.. من يستطيع إنقاذ ريال مدريد من كبوته في انتقالات يناير

هل كنت تتخيل أن تنتهي مباراة الأسبوع التاسع في الدوري الأسباني لتعلن ترتيباً غريباً لجدول المسابقة الأوروبية الأكثر حدة في الصراع بين أقوى فريقين في العالم، وتهوى بالفريق الملكي ريال مدريد إلى المركز الخامس.





ريال مدريد جمع 14 نقطة من تسع مباريات، في بداية هي الأضعف في تاريخه، بعد الفوز في 4 مباريات وتعادل في مباراتين وهزيمة في 3 مباريات، بينما يعتلي الصدارة فريق آلافيس بـ 17 نقطة يتبعه إشبيلية بـ 16 نقطة، وبرشلونة وأتليتكو مدريد بـ 15 نقطة.





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