ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أصل الحكاية

محمد صلاح وهازارد وكين.. من يستطيع إنقاذ ريال مدريد من كبوته في انتقالات يناير

السبت 20/أكتوبر/2018 - 05:45 م
محمد صلاح وهازارد
محمد صلاح وهازارد وكين
أحمد سالم
هل كنت تتخيل أن تنتهي مباراة الأسبوع التاسع في الدوري الأسباني لتعلن ترتيباً غريباً لجدول المسابقة الأوروبية الأكثر حدة في الصراع بين أقوى فريقين في العالم، وتهوى بالفريق الملكي ريال مدريد إلى المركز الخامس.

ريال مدريد جمع 14 نقطة من تسع مباريات، في بداية هي الأضعف في تاريخه، بعد الفوز في 4 مباريات وتعادل في مباراتين وهزيمة في 3 مباريات، بينما يعتلي الصدارة فريق آلافيس بـ 17 نقطة يتبعه إشبيلية بـ 16 نقطة، وبرشلونة وأتليتكو مدريد بـ 15 نقطة.

صدمة رحيل زيدان 

ريال مدريد حقق ثلاثية تاريخية متتالية بحصد لقب الشامبيونز ليج مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، في سابقة لم يفعلها أي نادٍ أوروبي.
محمد صلاح وهازارد
كان الفريق الملكي يطمح في استكمال المسيرة مع المدرب الفرنسي، غير أن زيدان فضل الاكتفاء بهذه الانجازات ليحصل على استراحة محارب، بينما باقي المحاربين في فريق الريال يذوقون مرارة الخسارة في ميادين إسبانيا.

لوبيتيجي، المدرب الحالي لم تؤهله خبراته لقيادة الملكي، ربما ثقة الاتحاد الاسباني في إسناد مهمة تدريب المنتخب إلى المدرب غير المعروف شعبيا أغرت رئيس النادي "بيريز" لخطف المدرب الاسباني في صفقة خاسرة ومشبوهة.

رونالدو شبع من الريال 

كان وجود البرتغالي قائدًا لهجوم ريال مدريد يمنح ثقلا للفريق ويعطي الثقة لمن حوله، الإسم فقط كان يهز دفاعات الخصوم، قبل أن يرحل رونالدو تاركا المهمة لجاريث بيل السائم من الريال، و بنزيمة الذي لا يحالفه التوفيق كثيرا، وإيسكو متذبذب المستوى
محمد صلاح وهازارد
كان لرحيل رونالدو صدمة للفريق، حيث إن ريال مدريد أضحى بلا قائد حقيقي أو نجم يقود خط هجومه، كما أن سياسات الإدارة فشلت في انتداب بديل لـ رونالدو واكتفت بوجود لوكا مودريتش أفضل لاعب في العالم، بيد أن مودريتش لا يستطيع دعم الهجوم سوى بالتمرير فقط وليس التسجيل دائماً.

ماذا يحتاج الملكي 

قبل بداية الموسم فشلت الإدارة، في انتداب صفقات من العيار الثقيل على الرغم من ترديد بعض الأسماء الكبيرة، غير أن شيئاً لم يحدث.
محمد صلاح وهازارد

اليوم يحتاج ريال مدريد بشدة إلى لاعبين أمثال البلجيكي إدين هازارد الذي صرح برغبته في اللعب للريال، والمصري محمد صلاح الذي عاد اسمه يتردد من جديد، والإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام.

صحف إيطاليا تتحدث عن قرب رحيل لوبيتيجي -وهي أخبار سارة لجماهير الملكي- واقتراب الإيطالي كونتي مدرب تشيلسي السابق من قيادة الملكي.

loading...

ترشيحاتنا

تصرف غريب من زوج شيماء سيف يوم زفافهما

3 إجراءات اتخذتها السعودية لكشف ملابسات قضية جمال خاشقجى

مسئولة التعليم الخاص: أنا في مكتبي بالوزارة.. ولم أترك منصبي

دوري التأجيلات.. الإنتاج الحربي يتصدر والاتحاد يتأهب لخطف الوصافة من الزمالك

ملكة جمال مصر للكون تكشف عن فتى أحلامها.. فيديو

شاهد .. خاتم خطوبة هنا الزاهد على الفنان أحمد فهمي

شريهان تبهر جمهورها بجمالها في حفل زفاف شيماء سيف

ضبط عصابة العقر بعد استيلائهم على شقق جهاز التعمير بالعبور

بث مباشر للقمة النارية بين تشيلسي ومانشيستر يونايتد بالدوري الإنجليزي

بث مباشر لمباراة ليفربول وهدرسفيلد في الدوري الإنجليزي

إسرائيل تعتقل مدير مخابرات القدس

غادة عبد الرازق تظهر بإطلالة جذابة مع حفيدتيها .. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

افتتاح مهرجان هواة المسرح لأعضاء مراكز الشباب .. صور

إطلالة ناعمة لـ نانسي عجرم خلال إحيائها حفلا في باريس.. صور

بعد فستان زفاف شيماء سيف الأنيق.. شاهد نجمات ممتلئات تألقن بحفل زفافهن.. صور

20 صورة تكشف أناقة فساتين بلقيس فى عيد ميلادها

وزير النقل: دراسة زيادة سعر التذكرة بعد افتتاح مترو مصر الجديدة.. صور

فيديو

محافظ القليوبية في جولة مفاجئة لقها: السيارات المتهالكة قنبلة موقوتة
مى حلمى تكشف عن أغنية حفل زفافها من محمد رشاد .. فيديو
أحمد فؤاد سليم: كنت حكمدارا في الجيش أثناء حرب أكتوبر.. فيديو
بدرة: زيادة الاستثمار 24% على عام 2017.. فيديو
الزراعة تكشف تفاصيل جديدة عن إستراتيجية تطوير الثروة السمكية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟