تجديد حبس 4 متهمين في قضية نجلة القرضاوي

جددت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، حبس 4 متهمين لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيقات، فى اتهامهم بتمويل الإرهاب، فى القضية رقم 316 لسنة 2016، والمتهم فيها ابنة القرضاوى وآخرين.





ويواجه المتهمون ارتكاب عدة جرائم تضمنت تولي قيادة والانضمام لجماعة إلى جماعة الإخوان الإرهابية التي تدعو إلى قلب نظام الحكم الاعتداء على مؤسسات الدولة، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر مع علمهما بذلك.



