إيران تهدد الاقتصاد التركي

حذرت وكالة "ستاندرز أند بورز" لأمريكية للتصنيف الائتماني من أن الليرة التركية ستفقد المزيد من قيمتها أمام العملات الأجنبية الأخرى عقب بدء تنفيذ العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.



وكانت الليرة التركية قد فقدت ما يقرب من نصف قيمتها أمام العملات الأجنبية بسبب توتر العلاقات بين أنقرة وواشنطن بسبب أزمة القس الأمريكي المعتقل لدى تركيا أندرو برانسون.



وحذرت الوكالة الأمريكية من أن الاقتصاد التركي هش في مواجهة تدهور شروط تركيا للاقتراض الخارجي.



وحذر الاقتصاديون والخبراء من أن العقوبات الأمريكية على إيران التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 4 نوفمبر المقبل ستؤثر على الاقتصاد التركي بشكل كبير.