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ممتاز الدسوقي: تطبيقات المحمول أكبر مدمر لجيل المستقبل

السبت 20/أكتوبر/2018 - 06:27 م
ممتاز الدسوقي: تطبيقات
ممتاز الدسوقي: تطبيقات المحمول أكبر مدمر لجيل المستقبل
فريدة محمد
تقدم ممتاز الدسوقي نائب محافظة أسيوط بطلب إحاطة الي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بضرورة مراقبة مواقع الانترنت وتطبيقات المحمول بصفة دورية ومستديمة وإطلاق حملات توعية لاحتواء شبابنا ضد خطر الانترنت.

وأوضح "الدسوقي" فى بيان له، أن تطبيقات هواتف المحمول ودمجها بالانترنت لها تأثيرات سلبية علي الصحة النفسية والعقلية الذي ينجم عن قضاء المراهقين معظم أوقاتهم وحيدين في غرفهم مع أجهزتهم الذكية، من دون إشراف الوالدين، ومن دون التفاعل الشخصي.

أشار الدسوقى إلي أن تعرض الشباب لمثل هذا النوع من التكنولوجيا يهدم أي مخزون فكري وثقافي لهم نتيجة تعارض الفوارق بين المجتمعات الشرقية والغربية مما يؤدي الى انفلات أخلاقي واضطراب نفسي كفيل ان يدمر جيل بأكمله .

اكد الدسوقي علي ضرورة فرض الرقابة الدورية علي كافة المواقع والتطبيقات الإلكترونية ووضع معايير لمحتواها بما يناسب عادات وتقاليد المجتمع المصري مع مواكبة الجيل الرابع بالإضافة الي احتواء الأسر لأولادهم من خلال ممارسة أنشطة مثل الخروج والتجول ومحادثة الأصدقاء وممارسة الرياضة وغير ذلك من أنشطة "غير الشاشة".
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