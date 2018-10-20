ممتاز الدسوقي: تطبيقات المحمول أكبر مدمر لجيل المستقبل

تقدم ممتاز الدسوقي نائب محافظة أسيوط بطلب إحاطة الي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بضرورة مراقبة مواقع الانترنت وتطبيقات المحمول بصفة دورية ومستديمة وإطلاق حملات توعية لاحتواء شبابنا ضد خطر الانترنت.





وأوضح "الدسوقي" فى بيان له، أن تطبيقات هواتف المحمول ودمجها بالانترنت لها تأثيرات سلبية علي الصحة النفسية والعقلية الذي ينجم عن قضاء المراهقين معظم أوقاتهم وحيدين في غرفهم مع أجهزتهم الذكية، من دون إشراف الوالدين، ومن دون التفاعل الشخصي.





أشار الدسوقى إلي أن تعرض الشباب لمثل هذا النوع من التكنولوجيا يهدم أي مخزون فكري وثقافي لهم نتيجة تعارض الفوارق بين المجتمعات الشرقية والغربية مما يؤدي الى انفلات أخلاقي واضطراب نفسي كفيل ان يدمر جيل بأكمله .



