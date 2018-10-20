محافظ الدقهلية يشدد على أهمية تقديم الخدمات للمواطنين



جاء ذلك خلال جولة شاروبيم اليوم بمدينة بلقاس وتفقده مستشفى بلقاس المركزي للاطمئنان على حسن تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.



تفقد المحافظ وحدة الغسيل الكلوي التي تضم 46 وحدة، ووحدة حضانات الأطفال وعددها 23 سريرا، كما تفقد قسم العناية العامة 12 سريرا، وعددا من أقسام المستشفى، وأكد توفير كل الدعم لكافة القطاعات وفي مقدمتها القطاع الصحي، مشددا على ضرورة تكاتف الجميع لإنجاز الخدمات.



أوضح المحافظ أن مستشفى بلقاس المركزي تقدم خدمة طبية متميزة لعدد كبير من المواطنين بالمدينة والقرى التابعة لها، موجها التحية لفريق الأطباء والتمريض والعاملين بالمستشفى على ما لمسه من جهود مبذولة وتوفير خدمة لائقة.



شدد شاروبيم على سرعة الانتهاء من حصر أراضي أملاك الدولة وبحث تقنين أوضاعها، مشيرا إلى أنه لن يسمح بالتعدي عليها وإهدار أموال الدولة التي هي حق المواطنين كافة.



كما أكد على أهمية إبعاد الباعة الجائلين عن محيط المدارس حرصا على سلامة وصحة التلاميذ، وكذلك رفع الإشغالات، كما وجه بضرورة رفع القمامة أولا بأول خاصة في نطاق المدارس، مشيرا إلى مسابقة أفضل مدينة وأفضل قرية والتي من أهم شروطها حسن استقبال المواطنين وحل مشكلاتهم والتي تعد من أهم أولوياته .



كما تفقد مدرسة بلقاس الثانوية الفنية بنات المسائية ، وأكد أنه يبذل كل الجهود لتوفير الدعم والرعاية اللازمين والبيئة الملائمة لتوفير منظومة تعليمية متكاملة تلبي طموحات الدولة في تخريج أجيال واعية وعلى درجة من العلم عالية، والحفاظ على أبنائنا من الطلاب وفتح مجالات جديدة في التعليم وخاصة الفني.



وجه شاروبيم بفتح تخصص جديد بالمدرسة وهو قسم التجميل لتلبية حاجة سوق العمل في هذا المجال وتخريج أخصائيات تجميل ذوي علم وكفاءة.



واختتم المحافظ جولته بزيارة دار عبد الجواد الشربيني للطفل اليتيم بمدينة بلقاس، وأشاد بالأداء داخل الدار وتفقد المطبخ، كما تفقد سكن أبناء الدار، ووجه التحية للمسئولين على مستوى النظافة وخدمة تقديم الطعام.

أكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية أهمية تقديم الخدمات للمواطنين، ومواجهة المخالفات فى مهدها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، مشددا على ضرورة الارتقاء بجميع الخدمات التى يتم تقديمها للمواطنين.