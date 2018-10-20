أحمد عز: انتظرونى في فيلم جديد مع أمير كرارة ومنى زكي

نشر الفنان أحمد عز عبر صفحته الشخصية على موقع الصور الشهير "إنستجرام" صورة جديدة تجمعه بالنجوم امير كرارة ومني زكي، وعلق عليها قائلًا: «انتظرونا قريبا» في اشارة منه إلى بطولة فيلم جديد من المقرر أن البدء في تصويره مطلع العام المقبل.



وشارك الفنان أحمد عز في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "أبو عمر المصري وحقق من خلاله ردود أفعال إيجابية ونسبة مشاهدات مرتفعة.



مسلسل «أبو عمر المصري» قصة عز الدين شكرى، تأليف مريم نعوم، وإنتاج طارق الجنايني، إخراج أحمد خالد موسى، ويشارك في بطولته بجانب أحمد عز مجموعة نجوم منهم: "فتحي عبد الوهاب وأروى جودة، والمغربية نادية كوندا، والجزائرية أمل بوشوشة، منذر رياحنة، أحمد العوضى".