على جمعة: لا يوجد تضارب بين القصاص فى الإسلام وآيات العفو

ورد سؤال للدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، مضمونة « يوجد في الإسلام قصاص ويوجد أيضا آيات كثيرة عن العفو والمسامحة فهل في ذلك تضارب ؟».



وأجاب الدكتور على جمعة قائلًا "إنه لا يوجد تضارب بين القصاص فى الإسلام وبين اَيات العفو والمسامحة، فيكون الولى مخير إما أن يقتل قصاصا وأما أن تعفو، والعفو أفضل".



وتابع: أنه ليس هناك تضارب فهذا نظام (القصاص أو الدية أو العفو) ومن فضل الله علينا".

