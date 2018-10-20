شرطة البيئة والمسطحات تشن عدة حملات بالمنيا وتحقق نتائج إيجابية.. فيديو وصور

قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات بنطاق مديرية أمن المنيا بالتنسيق مع مديرية أمن المنيا والجهات الإدارية المعنية، لضبط كافة القضايا المتعلقة بمخالفات قوانين حماية البيئة ومستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى والداجنى من الأسمدة والمبيدات والأعلاف والأدوية البيطرية ، وحماية الثروة السمكية والملاحة الداخلية ونهر النيل ..





حيث أسفرت نتائجها خلال الفترة من 13 حتى 17 أكتوبر الجارى فى مجال حماية الثروة الزراعية ومستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى والداجنى عن ضبط 9 قضايا متنوعة عبارة عدد 9 مخازن وشركة أسمدة ومبيدات زراعية وأعلاف حيوانية غير مرخصة من وزارة الزراعة، وبداخلهم " 1318,993 طن أسمدة ومبيدات ، 599 طن أعلاف غير مصرح بتداولها " .





وفى سياق متصل بمجال حماية الثروة السمكية تم ضبط 101 قضية متنوعة، فيما تم ضبط 42 قضية تعد بالردم والبناء على منافع الرى والصرف .





وفى ذات السياق فى مجال حماية البيئة من التلوث تم ضبط 26 قضية متنوعة، وفى مجال الملاحة الداخلية تم ضبط 35 قضية متنوعة وحدات نهرية مخالفة.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .



