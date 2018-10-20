برلماني يهاجم المسئولين عن الطرق: يتعاملون مع أرواح المواطنين بدم بارد

قال النائب مصطفى الكمار عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر، بمحافظة القليوبية، إنه سيتقدم بطلب إحاطة لوزارتى النقل والداخلية ومحافظ القليوبية، حول عدم تمهيد وإنارة الطرق فى الدائرة، على خلفية وقوع حادث أمس أدى إلى وفاة 4 أشخاص وإصابة 9 آخرين.





وهاجم الكمار المسئولين المقصرين في عملهم، لافتا إلى أنه يجب إجراء تحقيق حول أسباب الحادث، وأسباب تكرار الحوادث على هذه الطرق، ومحاسبة المسئولين عن الحادث، لافتا إلى أن الأمر لن يمر مرور الكرام، وأنه لن يفرط في حق أي مواطن بالدائرة.





وأكد الكمار أنه تقدم بالعديد من الطلبات إلى محافظ القليوبية، لترميم الطريق، تجنبا لتكرار مثل هذه الحوادث، لافتا إلى أنه في العام الماضي وقع حادث أكبر من حادث أمس في نفس المكان تقريبا، وبعدها تقدم بالعديد من الطلبات لإصلاح الطريق، ولكن المحافظة لم تحرك ساكنا، تجاه إنقاذ أرواح أهالي الدائرة.





وأكد أن المسئولين يتعاملون مع إصلاح الطرق والحفاظ على أرواح الأبرياء، بدم بارد، حيث اقتصرت ردود المسئولين في مخاطبات من المحافظة لرئيس الوحدة المحلية بشبين القناطر، للتنسيق مع مقاول الخطة الاستثمارية ولكن لم يتم تنفيذ أي شئ على أرض الواقع، وهو الأمر الذي لا يمكن أن يستمر لأن أرواح المواطنين ليست هينة إلى هذا الحد الذي نرى فيه مخاطبات بين المسئولين، ونترك الأمر حتى يتكرر الحادث مرة أخرى، ونرى المزيد من الدماء المراقة على الطريق.





وأضاف أن عدم تمهيد الطرق الرئيسية فى الدائرة ووضع إشارات وعدم إنارة الطريق، تسبب فى العديد من الحوادث المرورية التى راح ضحيتها العديد من أبناء الدائرة.





وطالب الكمار بإدراج مبالغ مالية محددة فى خطة الحكومة لتحسين وضع الخدمات، والطرق الحيوية فى مختلف المحافظات خلال العام المالى الحالى، حفاظا على أرواح المواطنين .



