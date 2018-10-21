رئيس حي المرج لـ صدى البلد: حملات مستمرة لمواجه مخالفات البناء في المهد

شنت الأجهزة التنفيذية بحي المرج برئاسة اللواء مهندس علي عبد الله رئيس الحي المرج ، عدة حملات متتابعة لمواجهة مخالفات المباني وإزالة العقارات المخالفة بنطاق الحي.



وأوضح رئيس الحي، أن الحملات تضمنت إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص بشارع عبد الجواد المصرى من شارع حسن حجاج وسحب الخلاطة وإيداعها مخازن الحى ،علاوة على إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص لعقار بأرض الجيش عبارة عن فك الشدة الخشبية.



كما شملت الحملات فك شدة خشبية لعقار بشارع عنانى من شارع عبدالله رفاعى ، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.



وأكد اللواء مهندس علي عبد الله لـ"صدى البلد" أنه عازم على مواصلة التصدي بكل حسم للتعديات والمخالفات البنائية، وسرعة إزالتها في المهد من خلال المتابعة المستمرة والمرور الدوري، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة الفورية تجاه تلك المخالفات ضد المخالفين بقطع المرافق عنها وتحرير محاضر وإحالتهم الى النيابة العامة منعاَ لعودتها مرة أخرى حفاظا على أرواح المواطنين وأموالهم.