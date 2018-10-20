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منوعات

بيع نيزك فى مزاد علنى بنصف مليون دولار

السبت 20/أكتوبر/2018 - 06:13 م
صدى البلد
نهى حمدي
طرحت قطعة من "نيزك" بوزن 5.5 كيلو جرام، عثر عليها العام الماضي بعد اكتشافها في منطقة نائية بدولة موريتانيا، للبيع في مزاد علني أمريكا، لتباع بأكثر من نصف مليون دولار.

وأعلنت الشركة المسؤولة بحسب ما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" عن تنظيم "المزادات" "آر آر" أنه تم بيع نيزك قمري مكون من 6 شظايا، بمبلغ 612,512 دولار أمريكي حيث يعد هذا النيزك من أهم النيازك القمرية التي تم العثور عليها.

القطعة المباعة عثر عليها العام الماضي بعد اكتشافها في منطقة نائية بدولة موريتانيا، ويعد هذا النيزك واحدًا من أهم النيازك القمرية التي تم العثور عليها.

وتعود أهمية هذه القطعة بسبب حجمه الكبير، ووجود "قشرة منصهرة جزئيا" نتجت عن الحرارة الهائلة التي أحرقت الصخرة لدى سقوطها على الأرض.
بيع نيزك فى مزاد علنى بنصف مليون دولار
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