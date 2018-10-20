شاهد.. تمزيق حجاب طالبة مسلمة وسحلها من زميلاتها بمانشستر

كشفت لقطات صادمة لطالبة مسلمة يمزق حجابها من قبل طالبة اخرى قبل ان يتم لكمها وركلها في اعتداء عنيف.



وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، صورت تلك اللقطات المشينة من قبل المتفرجين في محطة الترام في أولدهام ، مانشستر الكبرى.



وظهرت الطالبة المسلمة عبر الفيديو وهي تستخدم هاتفها المحمول وزميلاتها يسخرن منها ويسألنها اذا كانت تريد الذهاب إلى المحطة اولًا.



عندما لم تستجب الطالبة الضحية ، حاولت الفتاة انتزاع الهاتف من يدها قبل الشروع في الهجوم عليها بعنف.



واقدمت الطالبة المهاجمة على تمزيق حجاب زميلتها المسلمة ونزع نظارتها من وجهها واستمرت الطالبة في إهانتها بعنف وضربها في وجهها.



وحاولت الضحية الدفاع عن نفسها، لكن تلميذة المدرسة انتقمت منها عن طريق ركلها مرارًا وتكرارًا في ساقيها ولكمها في وجهها.



