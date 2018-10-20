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رياضة

اليوم.. اختبارات كوسكواد في الكلاسيك فيزيك والبودي بيلدينج

السبت 20/أكتوبر/2018 - 06:15 م
صدى البلد
ريهام بكير
تتواصل مساء اليوم السبت بالصالة المغطاة في استاد القاهرة الدولي اختبارات التقييم الخاص بمؤسسة كوسكواد (KO Squad) لضم لاعبين جدد في رياضات الكلاسيك فيزيك، و"البودي بيلدينج"، للحصول على فرصة الانضمام للفريق والفوز برعاية المؤسسة لمدة عام لتأهيلهم للمشاركة في المسابقات العالمية.

وبدأت مساء أمس الجمعة فعاليات التقييم بفئة الفيزيك، وتم اختيار 18 لاعبًا فازوا برعاية مؤسسة «كوسكواد» لمدة عام بعد اجتيازهم التقييم السنوي الذي تشرف على رعايته وزارة الشباب والرياضة بمشاركة 2000 متسابق.

وعلى هامش التقييم قام إسلام قرطام مؤسس كوسكواد، بتكريم كل من، الدكتور إيهاب الابياري مدير عام السياحة الرياضية وهيئة التحكيم الإنجليزية التي تشرف على التقييم بقيادة جيمس اليكسندر الحكم أول، ليونارد الشهير بليني حكم تاني، وتشارلي الحكم الثالث، محمد كمال كيمو، شيكو، أشرف الحوفي، هاني بينك،محمد فود، أحمد شمس، سامح أحمد، أحمد الزيمو، محمد عبدالفتاح شحاته، أحمد أشرف عبد الفتاح، أمجد أحمد شتيوي، أحمد عبد الجليل، إسلام كامل، محمد رمزي، محمود نجم، كريم مجدي، أحمد سيد، محمد عبد الله، وبلال جابر.

يذكر أن فريق (KO Squad) أنشئ منذ عامين لدعم ومساندة الأبطال المصريين في العديد من الألعاب، حيث يمثل الفريق في أكثر من لعبة مثل الفيزيك والبودي بيلدنج والـ street workout والألعاب المائية وكرة القدم، وتشهد اختبارات التقييم كل عام إقبالًا كبيرًا من الشباب للحصول على فرصة الانضمام للفريق والفوز بالرعاية لتحقيق حلم الوصول إلى العالمية، الذي يسعى له الكثير من الشباب في مختلف أنحاء الجمهورية.


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