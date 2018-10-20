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محافظات

وفد بحريني يدخل البهجة على 300 طفل يتيم بالفيوم .. صور

السبت 20/أكتوبر/2018 - 06:12 م
300 طفل يتيم فى محافظة
300 طفل يتيم فى محافظة الفيوم
نبيل أبو السعود
قام وفد من مملكة البحرين، متمثلا في جمعية الكلمة الطيبة بالبحرين والاتحاد العربي ، للتطوع بزيارة جمعية الأورمان وتفقد لرؤية مجهود الجمعية والمشاريع الخيرية على أرض الواقع في مجال إعمار البيوت وتطوير المنازل للأسر الأكثر احتياجا ومناقشة سبل التعاون.

وأشار اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، إلى أن جمعية الكلمة الطيبة قامت بالمشاركة فى مبادرة " أولادنا مستقبلنا" وذلك لصالح شراء شنط وادوات مدرسية للطلاب غير القادرين وتم توزيعها على اربع مدارس لعدد 300 طفل يتيم بمحافظة الفيوم.

واوضح أن مبادرة "أولادنا مستقبلنا" استهدفت دعم ومساعدة أكثر من 9 آلاف طالب وطالبة مع دخول العام الدراسى، وانه من بين انشطة الأورمان الرئيسية تقديم كافة أشكال الدعم إلى الأطفال الأيتام وغير القادرين في منازلهم من خلال تقديم المساعدات الموسمية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلى أمهاتهم الأرامل وأسرهم.

من جانبها صرحت ساميه حسين مستشار الاتحاد العربي للتطوع، ان مثل هذه الزيارات مهمة لرفعة ورقي العمل التطوعي وتبادل الأفكار والخبرات بين البلدان وخلال الزيارة وجهت ساميه حسين الدعوة لجمعية الأورمان للانضمام الى عضوية الاتحاد لما لها من مكانة عالية وأثر كبير في المجتمع المصري، والاستفادة من الأفكار وخبرات الجمعية، لافتة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد بروتوكولات في عدة أنشطة ومجالات تنصب للمصلحة العامة وتواكب التطور في العمل التطوعي وأهداف التنمية المستدامة.

وأكدت سامية حسين، أن من أهداف الاتحاد ربط أواصر الترابط بين البلدان العربية وأعضاء الاتحاد لما لها من نفع عام على المجتمع والتي تنصب من ضمن أهداف التنمية المستدامة.
وفد بحريني يدخل البهجة على 300 طفل يتيم بالفيوم .. صور
وفد بحريني يدخل البهجة على 300 طفل يتيم بالفيوم .. صور
وفد بحريني يدخل البهجة على 300 طفل يتيم بالفيوم .. صور
وفد بحريني يدخل البهجة على 300 طفل يتيم بالفيوم .. صور
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