راحة لثلاثى الزمالك بعد المشاركة فى مباراة الناشئين

حصل محمد أحمد يوسف "كماتشو" ومحمد حسن لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك وعمر صلاح حارس مرمى الفريق، على راحة من التدريبات المقامة حاليًا بملعب النادي.



جاء ذلك عقب مشاركتهم بلقاء فريق النادي مواليد 97 أمام طلائع الجيش اليوم ببطولة الجمهورية للناشئين.



وفضل الجهاز الفني إراحة اللاعبين حتى لا يتعرضون للاجهاد.



ويستعد الفريق الابيض لمواجهة الانتاج الحربي يوم الثلاثاء المقبل في دور الــ 16 لبطولة كأس مصر