وزير النقل: التشغيل التجريبي لمترو مصر الجديدة تم بنجاح

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، إنهم قاموا بالتشغيل التجريبي للجزء الأول من المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق، الممتد من محطة مترو هارون إلي نادي الشمس بمصر الجديدة.





وأوضح "عرفات" خلال لقاء تليفزيوني علي فضائية "TEN"، أن الطرق الكباري الجديدة تختلف في تجربتها عن أنفاق المترو، التي تحتاج لتجارب عديدة خاصة بالاتصالات وتقنيات تقوية وتوصيل الكهرباء.



