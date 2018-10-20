توتنهام يحقق فوزا صعبا على وست هام ويقفز لـ المركز الثالث بالدوري الإنجليزى

حقق فريق توتنهام فوزا صعبا علي منافسه وست هام يونايتد بهدف وحيد فى المباراة التي جمعت الفريقين علي استاد لندن الاولمبي فى الجول التاسعه ضمن منافسات الدوري الانجليزي الممتاز.



وجاء هدف توتنهام فى الدقيقة 44 عن طريق ايريك لاميلا من رأسيه قوية داخل منطقة الجزاء عقب تلقيه عرضية من زميله .



وبهذه النتيجه يقفز فريق توتنهام الي المركز الثالث برصيد 21 نقطة ، بينما تجمد وست هام يونايتد فى المركز الخامس عشر برصيد 7 نقاط .