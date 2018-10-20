طفلة تتربح من اليوم الأول لتقنين بيع الماريجوانا فى كندا بطريقة مثيرة.. صور

اصطف مئات الكنديين في طابور ضخم لشراء مخدر الماريجوانا في اليوم الأولى لتقنين بيعه في كندا



وقالت صحيفة "ديلي ميل"، أن طفلة صغيرة عمرها 9 سنوات استعدت لهذا اليوم للاستفادة من من اصطفاف المواطنين لشراء الماريجوانا عن طريق بيعي البسكويت من خلال عربة صغيرة تعرضها على الجمهور المتوافد خارج متجر جديد لبيع الماريجوانا في منطقة ادمونتون، بألبرتا.



وكان والد الطفلة قد حمل 3 كراتين من البسكوت المحلى على عبرة صغيرة وسار هو وأبنته لعدة أمتار بالقرب من متجر لبيع الماريجوانا ، وظلت الفتاة تسير صعودًا وهبوطًا بجانب الحشود المصطفة أمام المتجر لبيع بضاعتها من الحلوى.



واعتادت الطفلة الصغيرة على بيع الحلوي والبسكويت عبر المنازل ولكن هذا الامر يأخذ اسبوعًا لبيع بضاعتها بالكامل.



وخلال 45 دقيقة من تجولها ببضاعتها من الحلوي جنت ما يقرب من 120 دولارا فيما حققت كندا في يومها الأول لتقنين بيع الماريجوانا حوالي 3 مليون دولار.