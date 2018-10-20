هل حلاقة شعر الأطفال يساعد على غزارته ؟

قد تلجأ بعض الاسر الي حلاقة شعر اطفالهن بسبب الفراغات في فروة رأس الطفل، ولكن رد الدكتور هاني الناظر استشاري امراض الجلدية علي هذه الخرافة المتداولة في المجتمع المصري.



ونفي الناظر ان حلاقة شعر الاطفال علي الزيرو يساعد علي غزارته وطوله، مؤكدا انها خدعة كبيرة وغير صحيحة.



لذلك نصح الناظر الاباء بعدم حلاقة شعر اطفالهم بسبب فراغات الشعر، لان الشعر سينكو تدريجيا مع الطفل .









