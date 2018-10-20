ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

برلمانى: مصر تتحول إلى منطقة جذب استثمارات عالمية

السبت 20/أكتوبر/2018 - 07:32 م
نبيل أبو باشا
نبيل أبو باشا
أمينة الدسوقى
توقع النائب نبيل أبو باشا، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، أن تتحول مصر إلى منطقة جذب استثمارات للعديد من دول العالم نظرًا لموقعها المتميز بين قارتى أفريقيا وآسيا، كما أنها تكون بوابة لإقامة المناطق الصناعية الضخمة بها.

تابع أبو باشا فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن الإكتشافات التى تمت فى مجال الطاقة والبترول تجعل من مصر مركزا إقليميا ودوليا لتصدير الغاز، فضلا عن إطلالة مصر على العديد السواحل، بالإضافة إلى قناة السويس والموانئ.

أكد النائب أن لجنة الصناعة لم تعقد إجتماعا لها حتى تلك الفترة إلا أنها تجتمع لمناقشة خطة عملها على مدار الأسبوع الحالى.

كان المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أكد حرص الوزارة على تنمية وتطوير قطاع التصنيع الغذائي باعتباره أحد أهم القطاعات الصناعية والتصديرية بالاقتصاد القومي، لافتا إلى التزام الوزارة بتقديم كافة الحوافز والامكانيات للنهوض بهذا القطاع بما يفي باحتياجات السوق المحلي والتصدير للسوقين الإقليمي والعالمي.

أوضح الوزير أن الوزارة تسعى لجعل مصر محورًا صناعيًا وتصديريًا لأسواق دول منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، لافتا إلى أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية علي تفعيل التوجهات التسويقية لمكاتب التمثيل التجاري المصري بالخارج وهو الأمر الذي يسهم في زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية.
loading...

ترشيحاتنا

غادة عبد الرازق تظهر بإطلالة جذابة مع حفيدتيها .. صور

النيابة تقرر ضبط وإحضار هاني زادة في مخالفات الزمالك

صحفي إسرائيلي يؤذن في مسجد.. ويحذر من انتشار الإسلام ..فيديو

قطعة من القمر للبيع بـ 600 ألف دولار

شاهد.. تمزيق حجاب طالبة مسلمة وسحلها من زميلاتها بمانشستر

هاني الناظر يكشف حقيقة تكوين الأرز والملوخية ديدان عند وضعها بالثلاجة

ضبط عصابة العقر بعد استيلائهم على شقق جهاز التعمير بالعبور

محامي شيرين عبد الوهاب يكشف حقيقة تهديدها بالحبس

ريال مدريد يواصل الانهيار في الدوري الإسباني بسقوط مفاجئ أمام ليفانتي

حقيقة خطورة تناول السمك والبيض عند الإصابة بالبرد

وزيرة الهجرة تكشف حقيقة فرض ضرائب على المصريين بالخارج.. فيديو

قطر تلجأ لباكستان لمواجهة أزمة جديدة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رفع شاحنة سقطت في مياه البحر بميناء الإسكندرية..صور

رئيس الوزراء يبحث مع وزيرة الصحة تطوير المستشفيات الحكومية

شاهد.. إطلالة جذابة وغامضة لـ مريم حسن من أحدث جلسة تصوير

ميجان ميركل بإطلاتين مختلفتين في نفس اليوم .. صور

افتتاح مهرجان هواة المسرح لأعضاء مراكز الشباب .. صور

فيديو

رئيس الكلية الحربية الأسبق: القيادة السياسية حدثت البحرية المصرية.. فيديو
هشام الحلبى يكشف رسائل السيسي من ارتداء زي القوات الجوية.. فيديو
الحلبي: مطلوب إذاعة بيانات حرب أكتوبر العسكرية طوال الشهر
شاهد.. محمد صلاح يسجل الهدف الأول لـ ليفربول أمام هيدرسيفلد
وزير النقل يعلن موعد الانتهاء من ازدواج محطة المرج الجديدة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟