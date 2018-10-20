برلمانى: مصر تتحول إلى منطقة جذب استثمارات عالمية

توقع النائب نبيل أبو باشا، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، أن تتحول مصر إلى منطقة جذب استثمارات للعديد من دول العالم نظرًا لموقعها المتميز بين قارتى أفريقيا وآسيا، كما أنها تكون بوابة لإقامة المناطق الصناعية الضخمة بها.





تابع أبو باشا فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن الإكتشافات التى تمت فى مجال الطاقة والبترول تجعل من مصر مركزا إقليميا ودوليا لتصدير الغاز، فضلا عن إطلالة مصر على العديد السواحل، بالإضافة إلى قناة السويس والموانئ.





أكد النائب أن لجنة الصناعة لم تعقد إجتماعا لها حتى تلك الفترة إلا أنها تجتمع لمناقشة خطة عملها على مدار الأسبوع الحالى.





كان المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أكد حرص الوزارة على تنمية وتطوير قطاع التصنيع الغذائي باعتباره أحد أهم القطاعات الصناعية والتصديرية بالاقتصاد القومي، لافتا إلى التزام الوزارة بتقديم كافة الحوافز والامكانيات للنهوض بهذا القطاع بما يفي باحتياجات السوق المحلي والتصدير للسوقين الإقليمي والعالمي.



