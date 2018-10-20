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ديني

علي جمعة: كلما زاد السقف المعرفي للإنسان زاد الانبهار بالقرآن الكريم

السبت 20/أكتوبر/2018 - 06:18 م
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
قال الدكتور على جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنه كلما زاد السقف المعرفي للإنسان كلما زاد الانبهار بالقرآن الكريم، مؤكدًا أنه في الإسلام الحقوق والواجبات وجهان لعملة واحدة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "والله أعلم"، المذاع على قناة "سي بي سي": "تحولت الحقوق عندنا لمرتبة الواجبات، فحق الحياة عندنا واجب لذا حرمنا الانتحار، وعندنا حق العقل ضرورة ولذلك حرمنا الخمر، وعندنا حق الملكية أساسي حتى أننا نحفظ المال من السفهاء".

وأوضح أن السنن الإلهية يمكن أن تنقسم إلى كونية تتعلق بالكون، وإلى نفسية تتعلق بالنفس البشرية، وإلى اجتماعية تتعلق بالاجتماع البشري، وإلى تاريخية تتعلق بحركة الزمان، مشيرًا إلى أن القرآن الكريم منه ننطلق وإليه نعود وبه التقويم وله الخدمة.
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