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ديني

حكم النوم أثناء صلاة الجمعة

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 04:18 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن النوم أثناء خطبة الجمعة ينافى مقصد الخطبة، لأن الشرع جعل الخطبة من أجل الاستماع إلى الهدى والاستفادة من القرآن والحديث النبوي الشريف.

وأضاف عبدالسميع، فى إجابته على سؤال « حكم النوم أثناء صلاة الجمعة ؟»، أنه يستحب للمصلى ألا يجلس على هيئة تقربه من النوم ولو نام الإنسان على هذه الهيئة وهو على جلسة المتمكن اى نام دون ان يكون هناك مظنة خروج شئ منه فإن صلاته لا تبطل.

وتابع أنه إن نام الإنسان أثناء خطبة الجمعة واستغرق فى النوم على غير هيئة المتمكن فإنه يستحب له أن يقوم ويجدد وضوءه وكل ذلك لا ينقض صلاته ولكنه ينقص من ثوابه".
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