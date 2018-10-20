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تعليم

طلاب الأمل للصم والبكم يشاركون بمبادرة من حقى أعيش بدون إرهاب..صور

السبت 20/أكتوبر/2018 - 08:44 م
صدى البلد
جمالات الدمنهورى
شارك طلاب مدرسة "الأمل للصم والبكم وضعاف السمع" بأغنية تحيا مصر عن طريق لغة الإشارة  فى الاحتفالية التى نظمتها وحدة تكافؤ الفرص بالادارة التعليمية بايتاى البارود بالبحيرة بمناسبة الذكرى 45 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة بمشاركة مدرسة الدكتور لطفى الأسطى الثانوية للبنات وذلك فى إطار تنفيذ مبادرة "من حقي أعيش بدون إرهاب" تحت رعاية اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ومحمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة وبحضور وفد رفيع المستوى من المنطقة الشمالية العسكرية والمهندس صلاح مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ايتاى البارود.

وقد لاقت الفقرة استحسان وفد المنطقة الشمالية العسكرية الحاضرين وجميع الحاضرين الاحتفالية وتوافدوا على الطفلة التى أدت الأغنية لأخذ صور تذكارية وسيلفى معها.

تضمن برنامج الاحتفالية التى شهدها أكثر من 800 طالبة وطالب تكريم أسر الشهيدين "رامى حسنين وأحمد السيد الماحي " بالإضافة إلى عدة فقرات.

تضمنت كذلك، فقرات وطنية منها "سلم على الشهدا، تحيا مصر، احلف بسماها وبترابها، وأنا على الربابة بغنى، أغنية الصاعقة، مصر تتحدث عن نفسها "وعرض رياضى "بمشاركة كورال المدرسة بإشراف محمد عبيد مدرس أول التربية الموسيقية.
طلاب الأمل للصم والبكم يشاركون بمبادرة من حقى أعيش بدون إرهاب..صور
طلاب الأمل للصم والبكم يشاركون بمبادرة من حقى أعيش بدون إرهاب..صور
طلاب الأمل للصم والبكم يشاركون بمبادرة من حقى أعيش بدون إرهاب..صور
طلاب الأمل للصم والبكم يشاركون بمبادرة من حقى أعيش بدون إرهاب..صور
طلاب الأمل للصم والبكم يشاركون بمبادرة من حقى أعيش بدون إرهاب..صور
طلاب الأمل للصم والبكم يشاركون بمبادرة من حقى أعيش بدون إرهاب..صور
طلاب الأمل للصم والبكم يشاركون بمبادرة من حقى أعيش بدون إرهاب..صور
طلاب الأمل للصم والبكم يشاركون بمبادرة من حقى أعيش بدون إرهاب..صور
طلاب الأمل للصم والبكم يشاركون بمبادرة من حقى أعيش بدون إرهاب..صور
طلاب الأمل للصم والبكم يشاركون بمبادرة من حقى أعيش بدون إرهاب..صور
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