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رياضة

احمد المحمدي يقود استون فيلا للفوز على سوانزي سيتي .. فيديو

السبت 20/أكتوبر/2018 - 06:28 م
صدى البلد
نور عادل
نجح فريق استون فيلا الانجليزي في تحقيق الفوز على حساب منافسه فريق سوانزي سيتي بهدف نظيف دون رد بالمباراة التي اقيمت اليوم السبت باستاد فيلا بارك في اطار الجولة الثالثة عشرة من عمر منافسات الدوري الانجليزي تشامبيون شيب.

وشارك في المباراة المحترف الدولي المصري احمد المحمدي بشكل اساسي وصنع هدف المباراة الوحيد.

وسجل الهدف الوحيد بالمباراة تامي ابراهام بعد مرور 8 دقائق فقط من صافره البداية.

وبهذا الفوز رفع فريق استون فيلا رصيده الي 18 نقطة بالمركز الثالث عشر بجدول ترتيب تشامبيون شيب.
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