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أخبار البلد

وزير الزراعة: لا بيع لحديقة أنطونيادس بالإسكندرية ونبحث أفضل السبل لتطويرها

السبت 20/أكتوبر/2018 - 07:19 م
صدى البلد
جمال صلاح الدين
أكد الدكتور عزالدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه لا نية للبيع أو التفريط في حديقة أنطونيادس بالإسكندرية لأنها إرث تاريخي هام، وهي عزيزة على قلب كل مواطن سكندري.

وأضاف وزير الزراعة، اثناء زيارته للحديقة أمس، بحضور، الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية والدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة، أنه جاري مناقشة ودراسة أفضل السبل لتطويرها، حتى تكون متنفس حقيقي للمواطنين وأيضا مزار سياحي هام كما أنه لا صحة للشائعات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن التفكير في بيع الحديقة .
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