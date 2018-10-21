المركزي يرفع حجم تداول الـ200 جنيه لـ276.5 مليار خلال عام

رفع البنك المركزي المصري من حجم تداول عملة الـ200 جنيه بالأسواق ليصبح حجمها 276.5 مليار جنيه بما يعادل 1.4 مليار ورقة؛ بزيادة بلغت قيمتها 27.6 مليار جنيه عن يونيو من العام الماضي بما يساوي 138 مليون ورقة نقد.



واعلن البنك المركزي المصري منذ أيام ارتفاع معدل التضخم السنوي العام في سبتمبر الماضي لـ16% مقارنة بـ14.2% في أغسطس السابق له بفارق ارتفاع 1.8%؛ علي الرغم من تسجيله 11.4% في مايو من العام الجاري .



وقال البنك المركزي ان معدلات التضخم الشهرية ارتفعت لـ2.5% في سبتمبر السابق نظرا لارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة الطازجة من بينها أسعار الطماطم والبطاطس.



وقلص البنك المركزي، وفقا لتقرير صادر عنه، من تداول عملة الـ100 جنيه، ليصبح حجمها بالسوق 153.3 مليار جنيه في يوليو الماضي بما يساوي 1.533 مليار ورقة؛ بانخفاض حجمه 5.83 مليار جنيه بالمقارنة بيونيو 2017 بما يعادل 58.3 مليون ورقة نقد.