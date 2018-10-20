ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

السعوديون يدشنون هاشتاج #الدوحة_بتغرق لمتابعة تطورات سيول قطر

السبت 20/أكتوبر/2018 - 07:34 م
صدى البلد
نهلة الشربيني
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في السعودية عدداً من الفيديوهات ترصد آخر تطورات الحالة الجوية في العاصمة القطرية الدوحة مغردين عبر هاشتاج #الدوحة_تغرق.

ودشَّن نشطاء "تويتر" بالسعودية الهاشتاج لمتابعة آثار الحالة الجوية السيئة التي شهدتها قطر خلال الساعات الأخيرة بعد سقوط أمطار غزيرة أدت إلي تكوين سيول أغرقت الشوارع والمولات، والمتنزهات العامة.

وتضمّنت الفيديوهات بعض المقاطع الساخرة للشباب في قطر الذين غرقت سياراتهم فاضطروا لركوب السيول وصولاً إلى بيوتهم، بينما استغل بعضهم سياراتهم كقارب يتحركون به.
السعوديون يدشنون هاشتاج #الدوحة_بتغرق لمتابعة تطورات سيول قطر
السعوديون يدشنون هاشتاج #الدوحة_بتغرق لمتابعة تطورات سيول قطر
loading...

ترشيحاتنا

آمنة نصير: النقاب عادة يهودية وأتمنى منعه في مصر مثل الجزائر

ميجان ميركل بإطلاتين مختلفتين في نفس اليوم .. صور

بعد فستان زفاف شيماء سيف الأنيق.. شاهد نجمات ممتلئات تألقن بحفل زفافهن.. صور

وزيرة الهجرة تكشف حقيقة فرض ضرائب على المصريين بالخارج.. فيديو

مانشستر سيتي يكتسح بيرنلي بـ 5 أهداف .. وصاروخية محرز الأبرز في المباراة

هدف تعادل تشيلسي يتسبب في مشاجرة بين مورينيو ومساعد ساري.. فيديو

إشارة مثيرة من مورينو إلى جماهير تشيلسي عقب التعادل أمام مانشستر يونايتد .. فيديو وصور

أردوغان يواصل تهديده للمنقبين عن النفط في شرق المتوسط

محامي شيرين عبد الوهاب يكشف حقيقة تهديدها بالحبس

غادة عبد الرازق تظهر بإطلالة جذابة مع حفيدتيها .. صور

النيابة تقرر ضبط وإحضار هاني زادة في مخالفات الزمالك

وزير العدل السعودي: التوجيهات الملكية بخصوص قضية جمال خاشقجي ترسخ قيم العدالة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رفع شاحنة سقطت في مياه البحر بميناء الإسكندرية..صور

رئيس الوزراء يبحث مع وزيرة الصحة تطوير المستشفيات الحكومية

شاهد.. إطلالة جذابة وغامضة لـ مريم حسن من أحدث جلسة تصوير

ميجان ميركل بإطلاتين مختلفتين في نفس اليوم .. صور

افتتاح مهرجان هواة المسرح لأعضاء مراكز الشباب .. صور

فيديو

رئيس الكلية الحربية الأسبق: القيادة السياسية حدثت البحرية المصرية.. فيديو
هشام الحلبى يكشف رسائل السيسي من ارتداء زي القوات الجوية.. فيديو
الحلبي: مطلوب إذاعة بيانات حرب أكتوبر العسكرية طوال الشهر
شاهد.. محمد صلاح يسجل الهدف الأول لـ ليفربول أمام هيدرسيفلد
وزير النقل يعلن موعد الانتهاء من ازدواج محطة المرج الجديدة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟