السعوديون يدشنون هاشتاج #الدوحة_بتغرق لمتابعة تطورات سيول قطر

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في السعودية عدداً من الفيديوهات ترصد آخر تطورات الحالة الجوية في العاصمة القطرية الدوحة مغردين عبر هاشتاج #الدوحة_تغرق.





ودشَّن نشطاء "تويتر" بالسعودية الهاشتاج لمتابعة آثار الحالة الجوية السيئة التي شهدتها قطر خلال الساعات الأخيرة بعد سقوط أمطار غزيرة أدت إلي تكوين سيول أغرقت الشوارع والمولات، والمتنزهات العامة.



