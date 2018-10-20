السعوديون يدشنون هاشتاج #الدوحة_بتغرق لمتابعة تطورات سيول قطر

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في السعودية عدداً من الفيديوهات ترصد آخر تطورات الحالة الجوية في العاصمة القطرية الدوحة مغردين عبر هاشتاج #الدوحة_تغرق.
ودشَّن نشطاء "تويتر" بالسعودية الهاشتاج لمتابعة آثار الحالة الجوية السيئة التي شهدتها قطر خلال الساعات الأخيرة بعد سقوط أمطار غزيرة أدت إلي تكوين سيول أغرقت الشوارع والمولات، والمتنزهات العامة.
وتضمّنت الفيديوهات بعض المقاطع الساخرة للشباب في قطر الذين غرقت سياراتهم فاضطروا لركوب السيول وصولاً إلى بيوتهم، بينما استغل بعضهم سياراتهم كقارب يتحركون به.