الإفتاء: يجوز إعطاء صدقة للأغنياء

قال الشيخ علي فخر، مدير عام إدارة الحساب الشرعي وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن باب الصدقة واسع عن الزكاة، التي حدد الشرع لها مصارف ثمانية كما وردت في قول الله تعالى: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ».



وأضاف «فخر» في فتوى له، أن يجوز إعطاء صدقة التطوع للأغنياء بلا خلاف بين العلماء، ويثاب معطوها، ولكن الأفضل أن يعطوها لمن هو محتاج إليها.

