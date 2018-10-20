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برلمان

39 وفديا تقدموا بأوراق ترشحهم لانتخابات الهيئة العليا للحزب في اليوم الأول

السبت 20/أكتوبر/2018 - 07:34 م
حزب الوفد
حزب الوفد
معتز الخصوصى
أغلقت اللجنة المشرفة على انتخابات الوفد، باب تلقي طلبات الترشح على مقاعد الهيئة العليا للحزب، مساء اليوم السبت، على أن تستكمل تلقي الطلبات بداية من صباح غد الأحد.

وتقدم اليوم 39 عضوا بالوفد للترشح على منصب عضو الهيئة العليا للحزب، وجاءت أسماؤهم كالتالي:
محمد فؤاد بدراوي وصابر نعمان وعباس حزين وياسر القلتاوي وطارق تهامي وعبد العزيز النحاس وأنور بهادر وعصام الصباحي وعادل بكار وأميمة عوض ومحمد حلمي سويلم ومحمد عبد الغني بركات وعمر عبد الجواد وياسر قورة ومصطفي رسلان ود.احمد عطا الله وحسن جعفر وأمير الجزار ود. هاني سري الدين.

إضافة إلى محمد مصطفي سليم ود.محمد عبده والسيد العزازي واللواء سفير نور وشريف أبو حسين وسنية عز الدين ومحمد الزاهد وعبد اللاه الشلقاني ود.محمد نصر ومحمود سيف النصر و محمد فؤاد عبد المجيد وحمدان الخليلي وأشرف علي الدين وعبد العاطي أحمد وعلي شعيب وأحمد محمود شريف ومحمد المرغني وعمرو أبو اليزيد وعبد السلام محمد الشيخ ، كما تقدم عضو واحد للترشح على سكرتارية الهيئة الوفدية وهو محمد السيد.
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