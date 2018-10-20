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مواطن يحرر محضرا ضد زوجته لختان ابنتيه دون علمه .. فيديو

السبت 20/أكتوبر/2018 - 06:52 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
عبد الخالق صلاح
حرر مواطن محضرا ضد زوجته بتهمة ختان ابنتيه؛ حيث اتهم أحد أهالي مركز الوقف بمحافظة قنا زوجته بإجراء عملية ختان لابنتيه عند أحد الأطباء، دون موافقته.

ومن جانبه قال الدكتور جمال فرويز أستاذ الطب النفسي، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "دريم"، إن هذه الخطوة دليل على نجاح الحملات التوعوية التي تقدمها الدولة بالتعاون مع الإعلام في تحقيق أهدافها.

وأضاف فرويز: "نحن حققنا طفرة كبيرة في فكر الصعيد، خاصة أن نسبة ختان الإناث مرتفعة في الصعيد"، منوها الى أن هذه الخطوة ستحفز الكثيرين على القيام بها خلال الفترات القادمة.
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