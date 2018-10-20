وزير الداخلية وقيادات الشرطة يهنئون وزير الدفاع بمرور 45 عاما على نصر أكتوبر..فيديو

استقبل الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية علي رأس وفد من قيادات وزارة الداخلية لتقديم التهنئة للقوات المسلحة بمناسبة الإحتفال بالذكري الخامسة والأربعين لإنتصارات أكتوبر المجيدة.



وأكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية أن نصر أكتوبر العظيم سيظل دائما رمزًا للفخر والإعتزاز برجال القوات المسلحة الذين أعلوا قيم التضحية والفداء وضربوا أروع الأمثلة فى البطولة والشجاعة وسطروا بحروف من نور بطولاتهم فى تاريخ العسكرية المصرية العريقة.



ووجه التهنئة لرجال القوات المسلحة قادة وضباطًا وضباط صف وجنود بمناسبة ذكري إنتصارات أكتوبر المجيدة، متمنيًا لهم مزيدًا من الرفعة والتقدم وأن يحفظ الله مصر وقواتها المسلحة الباسلة لتبقى دائمًا درعًا قويًا وحصنًا منيعًا ضد كل من يحاول المساس بأمن الوطن واستقراره.



من جانبه أكد الفريق أول محمد زكى أن القوات المسلحة والشرطة هم جناحا الأمن والإستقرار للأمة المصرية ، وسيظلان معًا سدًا منيعًا في مواجهة الفتن والتحديات ومحاربة قوي التطرف والإرهاب التي تهدد مسيرة الوطن وإنجازاته مهما كلفهم ذلك من تضحيات.



ونوه وزير الدفاع إلي التعاون الكامل بين وزارتى الدفاع والداخلية من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وتأمين الجبهة الداخلية ، وإقتلاع جذور الإرهاب من سيناء خلال مراحل العملية الشاملة "سيناء 2018"، والتصدي بكل قوة لكافة التهديدات التى تستهدف الأمن القومي المصري علي كافة الإتجاهات.



وفي نهاية اللقاء قام اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بإهداء الفريق أول محمد زكى والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة درع هيئة الشرطة، كما قدم القائد العام درع القوات المسلحة لوزير الداخلية.