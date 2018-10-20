شاهد .. رضيع يلعب مع الأفاعي السامة دون خوف

أظهرت لقطات مثيرة لرضيع بالكاد يتكلم و يسير على قدميه يتعامل دون خوف مع عش من الأفاعي السامة ويحملها بيده.



ووفقًا، لصحيفة "ديلي ميل"، يعتقد ان الرضيع تم تصويره من قبل والده في الصين ، حيث يبدو ان عائلة الرضيع تدير مزرعة لتربية الثعابين.



ويوضح الفيديو، الرضيع وهو يحمل افعى ضخمة تصل إلى طوله، للعب معها وهي بين يديه أمام والده الذي كان يضحك ويضع الافاعي في حقيبة.



