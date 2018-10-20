محمد رمضان يُقبل زوجته في حفل زفاف شيماء سيف

حرص الفنان محمد رمضان على حضور حفل زفاف صديقته الفنانة شيماء سيف على المنتج محمد كارتر، الذي أقيم ليلة أمس السبت بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني والإعلامي.



وحضر محمد رمضان حفل الزفاف مع زوجته، والتقطت لهما عدسات المصورين صورة يظهر فيها الزوجان فى لقطة رومانسية حيث حرص «رمضان» على تقبيل رأس زوجته أمام الكاميرات.



وشارك الفنان محمد رمضان بوصلة رقص على أغنية «نمبر وان»، خلال حفل زفاف الفنانة شيماء سيف والمنتج محمد كارتر، في ظل تفاعل الحضور معه.



وكانت شيماء سيف احتفلت بعقد قرانها في شهر مايو الماضي، بحضور عدد من أصدقائها بالوسط الفني بجانب الأهل والأقارب.