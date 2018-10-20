ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

محمد رمضان يُقبل زوجته في حفل زفاف شيماء سيف

السبت 20/أكتوبر/2018 - 07:32 م
صدى البلد
سعيد فراج
حرص الفنان محمد رمضان على حضور حفل زفاف صديقته الفنانة شيماء سيف على المنتج محمد كارتر، الذي أقيم ليلة أمس السبت بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني والإعلامي.

وحضر محمد رمضان حفل الزفاف مع زوجته، والتقطت لهما عدسات المصورين صورة يظهر فيها الزوجان فى لقطة رومانسية حيث حرص «رمضان» على تقبيل رأس زوجته أمام الكاميرات.

وشارك الفنان محمد رمضان بوصلة رقص على أغنية «نمبر وان»، خلال حفل زفاف الفنانة شيماء سيف والمنتج محمد كارتر، في ظل تفاعل الحضور معه.

وكانت شيماء سيف احتفلت بعقد قرانها في شهر مايو الماضي، بحضور عدد من أصدقائها بالوسط الفني بجانب الأهل والأقارب.
محمد رمضان يُقبل زوجته في حفل زفاف شيماء سيف
loading...

ترشيحاتنا

قطر تلجأ لباكستان لمواجهة أزمة جديدة

شاهد .. رضيع يلعب مع الأفاعي السامة دون خوف

مصر: التحقيقات السعودية قطعت الطريق على محاولات تسييس قضية خاشقجي

اللجنة القانونية بـ الأهلي تجتمع للرد على كل من تجاوز في حق النادي

ميجان ميركل بإطلاتين مختلفتين في نفس اليوم .. صور

تعرف على مؤشرات الإصلاح الاقتصادي المصري.. فيديو

وزير الدفاع: الجيش والشرطة سيظلان سدًا منيعًا في مواجهة التحديات ومحاربة قوى التطرف والإرهاب

صحفي إسرائيلي يؤذن في مسجد.. ويحذر من انتشار الإسلام ..فيديو

شاهد.. محمد صلاح يسجل الهدف الأول لـ ليفربول أمام هيدرسيفلد

قطر تغرق في شبر مية .. فيديو وصور

نائبة تطالب بمنع ارتداء النقاب بسبب الإخوان

لأصحاب الوجه النحيف..تعرفي على الحل الأمثل لتسمين الخدود فورية النتائج

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رفع شاحنة سقطت في مياه البحر بميناء الإسكندرية..صور

رئيس الوزراء يبحث مع وزيرة الصحة تطوير المستشفيات الحكومية

شاهد.. إطلالة جذابة وغامضة لـ مريم حسن من أحدث جلسة تصوير

ميجان ميركل بإطلاتين مختلفتين في نفس اليوم .. صور

افتتاح مهرجان هواة المسرح لأعضاء مراكز الشباب .. صور

فيديو

رئيس الكلية الحربية الأسبق: القيادة السياسية حدثت البحرية المصرية.. فيديو
هشام الحلبى يكشف رسائل السيسي من ارتداء زي القوات الجوية.. فيديو
الحلبي: مطلوب إذاعة بيانات حرب أكتوبر العسكرية طوال الشهر
شاهد.. محمد صلاح يسجل الهدف الأول لـ ليفربول أمام هيدرسيفلد
وزير النقل يعلن موعد الانتهاء من ازدواج محطة المرج الجديدة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟