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رياضة

باريس سان جيرمان يحلق على قمة الدوري الفرنسي بخماسية في مرمى اميان.. فيديو

السبت 20/أكتوبر/2018 - 07:28 م
صدى البلد
أحمد هاني
حقق فريق باريس سان جيرمان فوزًا عريضًا على ضيفة أميان بخمسة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب " حديقة الأمراء" ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي .

انتظر الفريق الباريسي حتى الدقيقة 12 ليعلن عن تقدمه عبر ماركوس كوريا وعاد بعدها ادريان رابيو ويحرز ثاني الأهداف لفريق العاصمة.

وفي الشوط الثاني عاد دراكسيلر وأحرز ثالث الأهداف وأحرز كيليان مبابي ثم اختتم موسى ديابي بخامس الأهداف .

وبهذا الفوز رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 30 نقطة في المركز الأول بالعلامة الكاملة من الدوري الفرنسي .
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