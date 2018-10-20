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الحلبي: مطلوب إذاعة بيانات حرب أكتوبر العسكرية طوال الشهر

السبت 20/أكتوبر/2018 - 07:28 م
هشام الحلبي
هشام الحلبي
هاني حسين
قال اللواء طيار هشام الحلبي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن التكنولوجيا ساعدت مخطط الحملات الإعلامية والنفسية المغرضة التي تستهدف حرب أكتوبر المجيدة على تشويهها عن طريق تنفيذ حملات ممنهجة.

وأضاف " الحلبي " في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" لابد من إذاعة البيانات العسكرية الخاصة بحرب أكتوبر بالصوت والصورة يوميا طوال شهر أكتوبر لترسيخ انتصارات حرب أكتوبر في أذهان الأجيال القادمة، بالإضافة إلى إجراء لقاءات مع أبطال القوات المسلحة الذين شاركوا في حرب أكتوبر".

وتابع:" جيل حرب أكتوبر شارك في ثلاث معارك وهي الإعداد للقوات المسلحة للحرب والمشاركة فيها، ونقل الخبرة بحب واحتراف للأجيال التي تليهم".
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