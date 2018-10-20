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أخبار العالم

سفارة ألمانيا بالقاهرة تحيي الذكرى الـ 76 لمعركة العلمين

السبت 20/أكتوبر/2018 - 07:46 م
صدى البلد
نهلة الشربيني
أحيت المملكة المتحدة وألمانيا، اليوم السبت، الذكرى السادسة والسبعين لـ ‎#معركة_العلمين، والتي وقعت في مصر علي بعد 106كم غرب الإسكندرية، بين القوات الألمانية والإيطالية عام 1942، وذلك من خلال إقامة مراسم مشتركة.

‏وخلال إحياء الذكرى القى سفير ألمانيا في مصر، كلمة نشرها الحساب الرسمي للسفارة عبر موقع "تويتر"، "أكد خلالها على امتنانه لبريطانيا للصداقة والتحالف الوثيق الذي تطور بعد الحرب المريعة التي انبثقت من ألمانيا، والتي كلفت حياة الآلاف من الجنود من الإمبراطورية البريطانية وحلفائها، وكذلك إيطاليا وألمانيا. كما تذكر أيضًا الخسائر المدنية التي سببتها الحرب بمصر".

واستكمل السفير: "‏"لا يزال التزامنا التاريخي لمنع - قدر المستطاع- وتجدد حدوث مثل هذه الكارثة. والعمل من أجل إرساء السلام والنظام الدولي القائم على القانون.. #ذكري_معركة_العلمين ".

وكانت اندلعت معركة العلمين في 23 أكتوبر 1942، واستمرت حتى 4 نوفمبر، ، حيث وقعت المعركة في مدينة صغيرة بمحافظة مطروح، تقع غرب الإسكندرية، حيث قاد إرفين رومل، القوات الألمانية بالمعركة، بينما برنارد مونتجمرى قاد القوات البريطانية.
سفارة ألمانيا بالقاهرة تحيي الذكرى الـ 76 لمعركة العلمين
سفارة ألمانيا بالقاهرة تحيي الذكرى الـ 76 لمعركة العلمين
سفارة ألمانيا بالقاهرة تحيي الذكرى الـ 76 لمعركة العلمين
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